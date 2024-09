Die Creos Deutschland GmbH will ihr Gasnetz optimieren und wird deshalb voraussichtlich am Dienstag, 17. September, nahe der L523 bei Bobenheim-Roxheim auf Höhe des Wormser Flugplatzes Bauarbeiten durchführen. Dabei werde Erdgas kontrolliert verbrannt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Erdgasversorgung sei aber währenddessen sichergestellt. Beeinträchtigungen durch Baustellenfahrzeuge seien nur im unmittelbaren Arbeitsbereich zu erwarten. Das Abfackeln der nicht nutzbaren Restgasmengen dient laut Creos dazu, den Leitungsabschnitt vollständig gasfrei zu machen, damit sicher und zügig gearbeitet werden kann. Beim Verbrennen werde das Treibhausgas Methan in Kohlendioxid umgewandelt, das für die Atmosphäre weniger schädlich sei.