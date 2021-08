Den Bauhofmitarbeitern der Ortsgemeinde Dudenhofen ist vor einigen Wochen aufgefallen, dass zwei große Ahornbäume in der St.-Hubertus-Straße dieses Jahr nicht ausgetrieben sind. Nach Angaben des Beigeordneten Reinhard Burck (Grüne) wurden die Bäume mutwillig beschädigt. Es seien mehrere große Löcher hineingebohrt und mehrere große Nägel hineingeschlagen worden, sagt Burck. Deshalb müssen beide Bäume gefällt werden. Wer Hinweise zum Täter geben kann, soll sich unter 06232 656-276 oder per E-Mail an sarah.haenlein@vgrd.de melden.