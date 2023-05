Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Patrick Minrath blickt voller Zuversicht und Optimismus in die Zukunft. Der 44-Jährige, der seit seinem schweren Fahrradunfall in Spanien im Oktober 2019 querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen ist, hat während der Corona-Pandemie in seiner Familie wieder zu viel Kraft und Lebensmut gefunden.

„Ich hatte das Glück, dass ich noch vor dem ersten Lockdown im März das Krankenhaus verlassen durfte“, erzählte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die notwendigen Umbaumaßnahmen