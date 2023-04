Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Musikunterricht in den Schulen ist seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr derselbe. Viel zu groß ist etwa die Gefahr, beim gemeinsamen Singen das Virus zu verbreiten. Elisabeth Hochschild, Referendarin an der Grundschule in Beindersheim, hat trotzdem eine Möglichkeit gefunden und mit einer Tanzchallenge, die seit Monaten um die Welt geht, die Schüler zusammengebracht.

Zu entspannten Afro-Beats stampfen die Grundschüler abwechselnd mit ihren Fersen auf die Pflastersteine im Pausenhof. Sie springen von einem Bein aufs andere, drehen sich um sich selbst, ordentlich