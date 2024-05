Endlich. Sieben Jahre lang wurde darüber diskutiert, geplant und schließlich entschieden: Gestern nun machte die Wasgau AG auch in aller Öffentlichkeit deutlich, dass sie in den kommenden Monaten in Neupotz einen Frischemarkt errichten will.

Ein großes Bauschild weist auf den Wasgau-Standort zwischen der Straße nach Kuhardt und dem Hardtwald hin. Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern sollen Frischemarkt, Metzgerei, Bäckerei und sogar ein Weinkeller entstehen. Für Ortsbürgermeister Roland Bellaire geht dafür nach eigenen Worten ein Herzensanliegen in Erfüllung. Die Ansiedlung des Wasgau-Marktes sei ein wirklicher Meilenstein in der Entwicklung, komme das Angebot doch auch älteren und in ihrer Bewegung eingeschränkten Menschen zugute, so Bellaire.

Man habe alles getan, um dieses Ziel zu erreichen, sagte Verbandsbürgermeister Karl-Dieter Wünstel. Mit der Wasgau-Ansiedlung komme man den Menschen in der ländlich geprägten Region entgegen, so Landrat Fritz Brechtel. Auch Menschen in Leimersheim oder Kuhardt profitieren davon. Vorstandsmitglied Thomas Bings von der Wasgau-AG freute sich bereits auf ein gutes Ostergeschäft im nächsten Jahr in Neupotz. Die Entscheidung für den Wasgau-Markt in Neupotz fiel bereits im Dezember 2020. Seitdem mussten die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden. Der Flächennutzungslpan war zu ändern, ein Bebauungsplan zu erstellen. Zwischenzeitlich drohte das Projekt am Einspruch der Nachbargemeinde Leimersheim zu scheitern.