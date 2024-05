Die Frankfurter Eissporthalle war drei lange Tage ein Tempel für Tanzsportler aus aller Welt. 32 Nationen, einschließlich USA, Südafrika, Hongkong, China und Philippinen, waren vertreten. Weltmeister, Europameister und deutsche Meister zeigten sich auf der Tanzfläche.

Aus Kaiserslautern ließen sich auch die Paare des Tanz-Club Rot-Weiß das Tanzsport-Event „Hessen tanzt“ nicht entgehen. Am Start der internationalen Turniere der World Dance Sport Federation (WDSF) waren Roland und Siglinde Frölich. Sie tanzten sich im Standard Senioren III auf Platz 80 der insgesamt 141 Teilnehmer. Auf Rang 108 fanden sich in dieser Klasse Matthias und Brigitte Krupp. In der internationalen Lateinklasse kamen Yehor Boiko und Diana Banciu auf Platz 36 der 74 Starter. In der national ausgetragenen Klasse Hauptgruppe A Latein standen die beiden am Ende auf Rang elf der 71 Starter.

Mathias und Sabine Linder holten sich bei den Masters II B Standard den zweiten Platz von insgesamt 18 Paaren. Jonas Clos und Jennifer Fauss kamen auf Platz drei unter 17 Startern bei den Masters IC Standard.

Ein besonderes Tanzerlebnis in der Eissporthalle

Ebenfalls im Standard waren Alexander Elbe und Nicole Maue (Master II A) unterwegs. Sie kehrten mit Rang zehn von 16 heim. Stefan und Astrid Kraayvanger platzierten sich auf Platz neun der 20 Paare bei den Masters III A.

In der Hauptgruppe D Standard schafften Sullivan Sadzik und Laura Mayer Platz vier der 45 Starter, und in der Hauptgruppe II D standen sie auf Rang fünf von 25 Paaren. Eric Schumak und Marissa Theisinger sowie Daniel Thei und Arlene Sobania konnten in der Hauptgruppe der Lateiner nur wenige Paare hinter sich lassen. Das Tanzen in einer Eissporthalle, es war für alle auf jeden Fall ein ganz besonderes Turnier.