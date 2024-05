110 Pirmasenser treten seit 6. Mai für ein besseres Klima kräftig in die Pedale und tun gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit. Nach der Hälfte des Aktionszeitraums stehen schon mehr als 11 000 Kilometer auf dem „Stadtradeln“-Tacho. Das entspricht einer CO2-Vermeidung von gut zwei Tonnen.

Ziel der internationalen Kampagne ist es, den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad im Alltag zu fördern. Pirmasens beteiligt sich zum dritten Mal in Folge an der Aktion. Die „Stadtradler“ haben sich in 24 Teams zusammengefunden. Bisher die meisten Kilometer haben Frank Weisgerber, Hugo-Ball-Gymnasium (531), Peter Zimmer (387) und Carsten Schacht (372), beide vom Team OB Zwick und die Velozipedisten, „erstrampelt“. Wer jetzt noch Lust bekommt, sich an der an der Aktion zu beteiligen, kann sich unter www.pirmasens.de/stadtradeln anmelden und sich entweder einer der bestehenden Mannschaften anschließen oder ein eigenes Team gründen. Mitmachen können alle, die in Pirmasens wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.