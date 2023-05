Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Zuge der energetischen Sanierung der Kläranlage und der Umrüstung auf eine anaerobe Behandlung des Schlamms plant der Abwasserzweckverband Lambsheim (AVL), auf den Dächern seiner Betriebsgebäude Fotovoltaikanlagen zu installieren. Mit ihnen ließen sich pro Jahr rund 136.000 Kilowattstunden an elektrischer Energie erzeugen.

In einer Potenzialstudie über elektrische und thermische Energie, die von der Firma WVE in Kaiserslautern erarbeitet wurde und deren Ergebnisse die kürzlich in Fußgönheim