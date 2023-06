Der Fußgänger, der am 13. Juni auf der A61 von einem Lkw erfasst worden ist, ist am späten Freitagnachmittag verstorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, erlag der 40-Jährige, der noch notoperiert worden war, im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Laster war auf der A61 von Speyer in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Mutterstadt bemerkte der Fahrer den Beamten zufolge am Fahrbahnteiler einen Fußgänger in geduckter Haltung. Nach bisherigen Erkenntnissen sprang der Fußgänger vor den Laster auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Im Einsatz waren unter anderem Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und die Autobahnmeisterei Ruchheim. Laut Polizei dauern die Rekonstruktion des Unfallhergangs und die Ermittlungen zur Unfallursache noch an.