Wohl wegen einer Unachtsamkeit kam ein 94-jähriger Autofahrer aus Mutterstadt am Sonntagmittag auf der L524 nach Schifferstadt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, so dass beide Airbags auslösten. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der Mann in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.