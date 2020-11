Bei einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz am Donnerstagnachmittag in Dudenhofen ist eine 93 Jahre alte Frau am Knie und an der Schulter verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 63-jährige Autofahrerin aus Speyer beim Ausparken die Dudenhofenerin, die gerade hinter dem Fahrzeug vorbeiging. Durch den Kontakt mit dem Auto stürzte die betagte Seniorin. Sie kam kurzfristig in ein Krankenhaus, das sie laut den Beamten jedoch wenig später wieder verlassen konnte.