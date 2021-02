Mit einer Platzwunde am Kopf hat der Rettungsdienst eine 81-jährige Frau am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht – und die Polizei nennt auch gleich den möglichen Grund für ihre Verletzung: Sie trug keinen Helm. Gegen 15.20 Uhr fuhr sie mit ihrem Fahrrad in der Albert-Schweitzer-Straße in Dannstadt-Schauernheim und kollidierte mit einem Linienbus, der ihr entgegenkam. Die Frau fuhr in eine Engstelle, die wegen geparkten Autos entstand, und versuchte an dem Bus vorbeizukommen. Laut Polizei sagten Zeugen aus, dass die 81-Jährige vermutlich wegen der Enge die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Dabei stieß sie mit dem Kopf gegen das hintere Ende des Busses und fiel anschließend zu Boden.