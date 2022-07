Nach Polizeiangaben hat eine Mutterstadter Seniorin am Freitag mehrere Whatsapp-Nachrichten von einer unbekannten Smartphone-Nummer erhalten. In diesen gab sich der Täter als Angehöriger der 78-Jährigen aus und teilte ihr mit, dass er eine neue Telefonnummer erhalten habe. Anschließend täuschte der Unbekannte Geldnöte vor und wollte die Frau dazu bewegen, kurzfristig einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen. Sie reagierte jedoch vorbildlich und stellte dem vermeintlichen Verwandten mehrere Rückfragen, die dieser nicht beantworten konnte. So erkannte die Frau den Betrugsversuch zweifelsfrei und beendete die Kommunikation.