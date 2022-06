Das Geldabheben am Sonntagmittag, 13 Uhr, in der VR-Bank in Mutterstadt hatte für eine 70-Jährige unschöne Folgen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat ein Mann die Frau überrascht, als sie am Geldautomaten stand und auf die Auszahlung wartete. Während er sie durch sein Eingreifen ablenkte, kam ein zweiter Mann hinzu und betätigte mehrmals das Eingabefeld des Automaten, bis auf dem Display die Nachricht erschien, dass die Karte aus Sicherheitsgründen eingezogen wurde. Die Frau ging nach Hause. Am nächsten Tag wollte sie ihre EC-Karte auf der Bank abholen. Dabei stellte man dort fest, dass damit bei mehreren Filialen in der Umgebung ein vierstelliger Geldbetrag abgehoben worden war. Die Polizei geht davon aus, dass der erste Mann, der die Frau ablenkte, ihre Bankkarte nahm und der zweite Mann eine andere Karte in das Einzugsfach steckte, die dann einbehalten wurde. Die Frau hatte in der Hand des zweiten Mannes auch eine Karte gesehen, wie sie später zu Protokoll gab. Die Geheimnummer hatten die Täter vermutlich vor ihrem Eingreifen über den sogenannten Schulterblick abgeschaut. Die Polizei sucht nun Zeugen, Telefon 06235 4950 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.