Männer und Frauen in blauen T-Shirts scharen sich am Sonntag in gebührendem Abstand um Uwe Franken am Ufer hinter der Altrheinklause zwischen Waldsee und Altrip. Zum dritten Mal ist die Umweltorganisation Surfriders mit ihrer Regionalgruppe Baden-Pfalz am Otterstädter Altrhein ehrenamtlich im Einsatz, um wild entsorgten Abfall einzusammeln.

Zu den Surfriders gesellen sich Freiwillige aus der Region. Was sie vorhaben? „Bisschen sauber machen“, sagt Uwe Franken und grinst. Aus dem bisschen werden am Ende rund 435 Kilo Müll.