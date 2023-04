Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie hat vielen Chören zugesetzt und die Mitgliederzahlen in den Keller rauschen lassen. Dem Gospelchor Voices at Heaven aus Bobenheim-Roxheim mangelt es hingegen nicht an Sängerinnen. Doch darin liegt auch die Krux: Den rund 25 stimmgewaltigen Frauen steht nur ein Mann entgegen.

Das Eis ist dünn, wenn man als einziger männlicher Part – außer dem Chorleiter – gegen 25 Frauen ansingen muss. Steffen Meister, seines Zeichens der „Geschlechtssolist“