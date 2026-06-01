Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Montag bei Otterstadt verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein 18-jähriger Autofahrer gegen 3.30 Uhr auf der L534 zwischen Waldsee und Speyer die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Fahrer konnte vor dem Kreisverkehr an der Einmündung zur K23 offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto überfuhr den Kreisverkehr, prallte gegen das dort aufgestellte Wappen des Rhein-Pfalz-Kreises und überschlug sich. Anschließend blieb der Wagen auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen.

Im Fahrzeug saßen neben dem Fahrer drei weitere Personen. Alle Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen. Der 18-jährige Fahrer sowie zwei Mitfahrer wurden verletzt. Eine 18-jährige Insassin musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Mitfahrer war 24 Jahre alt.

Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss ergaben sich bei dem Fahrer nicht. Am Auto entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.