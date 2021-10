Ein 16-Jähriger hat offenbar in der Nacht auf Samstag mit einer Glasflasche eine Scheibe an der Realschule plus in Dudenhofen eingeworfen. Die Polizei kam ihm auf die Schliche, als sie am Samstagmorgen ein Auto zur Verkehrskontrolle anhielt. Der 16-Jährige war Mitfahrer und hatte Schnittverletzungen an der Hand. Laut Polizei verstrickte er sich während der Kontrolle in Widersprüche über die Verletzung und gab letztlich zu, die Scheibe eingeworfen zu haben. Federführend für die Ermittlungen in dieser Sache ist das Sachgebiet Jugend der Polizeiinspektion Speyer. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.