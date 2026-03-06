Anlässlich ihres 1250-jährigen Jubiläums bietet die Ortsgemeinde Hochdorf-Assenheim zwei neue Veröffentlichungen an.

Zum Jubiläum „1250 Jahre Hochdorf und Assenheim“ hat die Ortsgemeinde die neue Ortschronik „1250 Jahre Hochdorf und Assenheim – Vom Zusammenwachsen zweier Vorderpfälzer Dörfer“ und den immerwährenden Kalender „1250 Jahre Hochdorf und Assenheim – Gestern und heute“ herausgegeben.

Die bebilderte Ortschronik blickt auf 1250 Jahre Geschichte zurück und porträtiert das Zusammenwachsen beider Dörfer in den letzten 50 Jahren. Der Kalender stellt historische und aktuelle Fotografien gegenüber und dokumentiert, was sich verändert und was Bestand hat. Kurze, informative Texte ergänzen jede Fotografie.

Erhältlich sind die Publikationen bei Andrea Clemens (Telefon: 06231 1886). Die neue Ortschronik gibt es außerdem im Bürgerservice der Verbandsgemeindeverwaltung, Am Rathausplatz 1, Dannstadt-Schauernheim. Die Neue Ortschronik kostet 12,50 Euro, der Kalender 10 Euro.