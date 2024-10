Sprühdosen made in Schifferstadt: Seit 60 Jahren produziert Staehle schon an seinem pfälzischen Standort. Zu sehen gibt es in der Fabrik moderne Anlagen, die viel von selbst machen. Die Firma glaubt an den Standort.

Wenn die verschiedenen Einzelteile erst einmal in der Fertigungslinie sind, geht alles von ganz alleine. Es ist laut in der Produktionshalle. Bleche werden geschnitten,