Das Aufgebot ist groß: Der Oratorienchor, zwei Kinderchöre sowie Solisten und Instrumentalisten führen am 2. Juli zweimal „Carmina Burana“ auf.

Die Macht der „Lieder aus Benediktbeuern“ hat nicht nur den Oratorienchor Pirmasens erfasst, auch 160 Kinder aus sieben Grundschulen sind fasziniert von Carl Orffs szenischer Kantate „Carmina Burana“. Gemeinsam gestalten sie in Kooperation mit dem Südwestpfälzer Kinderchor, Solisten und Instrumentengruppen am 2. Juli, 11 Uhr, in der Festhalle ein Konzert „Carmina Burana für Kinder“. Eine zweite Aufführung für Erwachsene gibt es um 18 Uhr an gleicher Stelle.

Bei „Carmina Burana“, die der Oratorienchor bereits 2013 und 2014 aufgeführt hatte, handelt es sich um eine Anthologie von altem Liedgut und Dramentexten die 1803 im Kloster Benediktbeuren gefunden wurde. Dabei geht es um die Wechselhaftigkeit des Glücks, und die Gefahren von Völlerei und Wollust, aber auch um die Freude über die Rückkehr des Frühlings.

Der Autor kommt

Diese Passage hat der Münchner Autor Rudolf Herfurter (75) kindgerecht in eine Geschichte um „Karlchen und die Katze seiner Tante“ mit musikalischer Begleitung ungesetzt. Sie liegt dem Konzert „Carmina Burana für Kinder“ zugrunde und wird bei der Pirmasenser Aufführung von dem Schriftsteller aus München vorgelesen. Die beiden Vorstände des Oratorienchors Ulrike Hohmann-Lütvogt und Horst Heller hatten ihn gefragt und „offene Türen“ eingerannt.

Die Anregung, Kinder aus sozialen Randschichten an klassische Musik heranführen und sie mit dem Besuch kultureller Veranstaltungen in der Festhalle vertraut zu machen, sei vom Kulturamt an sie herangetragen worden, erzählt Hohmann-Lütvogt. Sie ist auch Leiterin der Montessori-Schule in Pirmasens. Nach der Aufführung des „Weihnachtsoratoriums“ 2018 habe Sonja Mäß vom Kulturamt den Wunsch geäußert, auch die „Carmina Burana“ einem jugendlichen Publikum vorzustellen.

Grundschulen angeschrieben

Nach der Corona-Zwangspause war es nach den Osterferien soweit, konkrete Schritte einzuleiten. Zunächst wurden alle Grundschulen in Pirmasens angeschrieben, sich in das Projekt aktiv einzubringen. Rückmeldungen kamen vom Horeb, der Ruhbank, der Pirminiusschule, der Nardinischule, vom Matzenberg sowie der Montessorischule. Unter der Leitung von Korrepetitor Julian Haßler, dem Sohn von Chorleiter Christoph Haßler, wurden in den vergangenen Wochen in den beteiligten Schulen zwei Stücke eingeübt.

Beim Konzert, so Hohmann-Lütvogt, werden die Kinder im Parkett gemeinsam mit dem Oratorienchor sowie dem Südwestpfälzer Kinderchor diese Lieder singen. Schon jetzt hätten die Mädchen und Jungen große Freude an dem Projekt. Man könne auch in den Pausen öfter die Melodien hören, so die Schulleiterin. Für die beiden Chorvorstände ist es eine große Freude, dass Orffs abstraktes klassisches Werk auch bei Kindern Zugang gefunden hat und für die kleinen Sänger ein „tolles Erlebnis“ wird. Mit im Boot ist die Jugendkulturwerkstatt des Internationales Bundes, deren Mitarbeiter mit den Schülern die „Carmina Burana“ künstlerisch aufbereiten. Die Werke, die dabei entstehen, sollen in einer Ausstellung am Aufführungstag im Foyer der Festhalle zu sehen sein.

Schattenspiel als Wegweiser

Die Mädchen und Jungen der Montessorischule stellen im Schattenspiel die Szenen des Stücks für Kinder dar, das dem Publikum als Wegweiser durch die Aufführung dienen soll.

Für das ehrgeizige Projekt habe man sowohl einen Förderantrag beim Bundesprogramm „Demokratie leben“ gestellt, als auch Sponsoren gesucht. Denn Hohmann-Lütvogt und Heller wollen es den Eltern ermöglichen, anhand von zwei Freikarten pro Familie den Auftritt ihrer Kinder in der Festhalle mitzuerleben.

Harte Arbeit

Schon jetzt freuen sich die 80 aktiven Sänger des Oratorienchors auf die beiden Konzerte. „Die Arbeit mit den Kindern ist einfach herzerwärmend“, so Martina Render. Sie gehört schon seit mehr als 25 Jahren dem Ensemble an und zeigt sich erfreut, dass sich der Chor wieder mit „Carmina Burana“ beschäftigt. Trotzdem sei es „harte Arbeit“, denn „Christoph Hassler schenkt uns nichts“. Auch die Konzerte selbst fordert die Gruppe, müssen die Sänger schließlich zwei Aufführungen an einem Tag bestreiten.

Weitere Mitwirkende bei den Aufführungen sind: Sopranistin Sonja Doniat, Tenor Fabian Kelly, Bariton Georg Gädker, Christine und Stephan Rahn (Klavier) sowie Max Riefer & Kètuk-Kètuk (Percussion). Die Gesamtleitung hat Christoph Haßler.

Info

