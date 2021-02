Zweibrücken ist heute die einzige Stadt in Rheinland-Pfalz, die bei den Corona-Neuinfektionen unterhalb aller Warnstufen des Landes liegt: Die Inzidenz, also die Anzahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, liegt bei 11,7. Zuletzt war das Mitte Oktober der Fall. Pirmasens (57,2) und der Landkreis (59,1) gelten indes als Risikogebiete.

Ein Bewohner des Rodalber Altenheims Gräfenstein zwischen 70 und 80 Jahren ist an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung gestorben. Das Gesundheitsamt hat für Mittwoch 17 neue Fälle gemeldet: in Pirmasens (8 neu), Zweibrücken (1) sowie in den Verbandsgemeinden Hauenstein (1), Pirmasens-Land (1), Rodalben (3), Thaleischweiler-Wallhalben (2), und Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (1). In den vergangenen Tagen kam es auch in Altenheimen zu neuen Infektionen mit dem Coronavirus: Im Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens wurden vier Bewohner und ein Mitarbeiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Im Haus Gräfenstein in Rodalben sind drei Bewohner betroffen.

