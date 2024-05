Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen tritt in der kommenden Saison eine Klasse tiefer an - mit einem neuen Trainerduo. Zittern muss die SG Rockenhausen/Dörnbach. Und der SV Kirchheimbolanden könnte am Sonntag feiern.

Die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen steht in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz bereits als Absteiger in die A-Klasse fest. Bereits in der Winterpause hatte ja Chefcoach Alex Raab angekündet,