Durch zwei Treffer in den letzten zwei Spielminuten sicherte sich der FC Fehrbach am Sonntag in der Fußball-Landesliga einen 2:0-Sieg gegen den SV Hinterweidenthal und zudem drei Mitnahmepunkte für die Abstiegsrunde im nächsten Frühjahr.

Als die meisten der bei nass-kaltem Wetter durchgefrorenen Zuschauer mit einem torlosen Unentschieden rechneten, schlug der Fehrbacher Lars Grünfelder zu. Bei einem Getümmel im Gäste-Strafraum