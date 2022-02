Fußball-Regionalligist FK Pirmasens hat sein erstes Punktspiel nach der Winterpause beim TSV Steinbach Haiger mit 0:2 (0:1) verloren. Christian März erzielte in der 21. Minute nach toller Vorarbeit des Pirmasensers in Steinbacher Diensten, Jonas Singer, das erste Tor für den Titelkandidaten. Der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Jannes Wulff erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0 für die Hessen. Da waren die Pirmasenser nur noch zu zehnt, da Salif Cissé in der 88. Minute wegen eines Fouls die Rote Karte gesehen hatte. Schiedsrichter Dennis Meinhardt zeigte zudem dem neuen FKP-Trainer Kevin Stotz Gelb-Rot.