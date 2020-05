Ein 40-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau sind am Mittwochabend bei einem Unfall auf der B10 kurz vor der Raststätte Frauenstein zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal ums Leben gekommen. Wie die Polizei Pirmasens auf Nachfrage mitteilte, war das Paar gegen 20 Uhr in Richtung Pirmasens unterwegs. Kurz vor der zweispurigen Streckenführung brach der Wagen aus ungeklärter Ursache nach links aus und streifte einen Lastwagen im Gegenverkehr. Das Auto geriet ins Schleudern, prallte frontal auf einen weiteren Lkw und kam dann auf dem Grünstreifen zum Stehen. Die Autoinsassen starben noch an der Unfallstelle. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Die B10 war bis Donnerstag um 2.15 Uhr voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.