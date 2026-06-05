Einen sportlich äußerst erfolgreichen Vorstand haben die Billard-Freunde Fehrbach.

Bei den deutschen Karambol-Meisterschaften in Gelsenkirchen-Buer holte Vereinschef Thomas Helfrich Silber in der Freien Partie und Bronze im Cadre 35/2, seine Stellvertreterin Jennifer Zimmermann wurde deutsche Vizemeisterin in der Freien Partie der Damen.

Beim Cadre 35/2 ist der kleine Billardtisch mit 35 Zentimeter von der Bande entfernten Kreidelinien in Felder unterteilt, in denen zwei Karambolagen erlaubt sind. Helfrich unterlag dort im Halbfinale dem groß aufspielenden Helmut Künstler (BF Merkstein/Nordrhein-Westfalen). „Es war das vorweggenommene Endspiel. Er macht mit 250 in Serie aus, ich schaffe im Nachstoß dann noch 137“, sagte der Vorjahresmeister aus Fehrbach. So blieb ihm trotz des besten Generaldurchschnitts (82,67) „nur“ der geteilte dritte Platz.

„Richtig gut“

In der Freien Partie gab es im Modus „Jeder gegen jeden“ zum Abschluss ein echtes Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Helfrich musste sich auch hier Künstler beugen, dieses Mal mit 166:300. Der 52-Jährige war jedoch mit seinem Generaldurchschnitt von 110 „sehr zufrieden“.

Seine Vorstandskollegin Jennifer Zimmermann habe bei der Damen-DM in der Freien Partie „richtig gut gespielt“. Die 39-Jährige verlor nur gegen die sehr starke Jenny Aßmann (ABC Merklinde).