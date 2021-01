Für Mittwoch hat das Gesundheitsamt 55 weitere Corona-Infektionen in der Südwestpfalz gemeldet. Die verteilen sich auf die beiden Städte und alle Verbandsgemeinden: Pirmasens (12 neu), Zweibrücken (3), Dahner Felsenland (5), Hauenstein (2), Pirmasens-Land (5), Rodalben (16), Thaleischweiler-Wallhalben (6), Waldfischbach-Burgalben (3) und Zweibrücken-Land (3).

Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 118,1 und Pirmasens (Inzidenz 116,8) in der Alarmstufe rot ein. Zweibrücken (43,9) gilt im Warn- und Aktionsplan als orange.

Viele Fälle in Rodalber Altenheim

Von den Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 sind erneut Einrichtungen betroffen. Zwölf Bewohner des Rodalber Hauses Edelberg wurden positiv getestet. Im Zweibrücker Melanchthon-Heim, einem Wohnheim für Studierende, Schüler und Auszubildende, gab es zwei Infektionen. Kreissprecher Thorsten Höh berichtet, dass der Kreis mit Hochdruck daran arbeite, das „Infektionsgeschehen in den besonders betroffenen Pflege- und Senioreneinrichtungen einzudämmen“. Deshalb sollen dort Bewohner und Mitarbeiter so schnell wie möglich geimpft werden. Der Startschuss fiel am Mittwoch im Haus Sarepta in Contwig.

Seit Montag können Angehörige der priorisierten Gruppen Termine bei den Impfzentren des Landes ausmachen: unter Telefon 0800/5758100 oder online. Pirmasenser und Landkreis-Bewohner können sich dann in der Messehalle gegen das Coronavirus impfen lassen. Details zum Termin kommen per Post.

Corona-Test



Wer Symptome hat, soll sich umgehend beim Hausarzt melden, bei der Kreis-Hotline (Telefon 06331/805-750, Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 14 Uhr) oder der landesweiten Nummer (0800/9900400).

