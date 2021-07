Zugfahrer müssen sich ab dem kommenden Sonntag umstellen. Wie die DB Regio AG mitteilt, werden zwischen Würzbach, Zweibrücken und Dellfeld Gleisarbeiten ausgeführt. Für den Einbau einer neuen Brücke bei Homburg-Ingweiler werden die Gleise zurückgebaut, eine Baugrube ausgehoben und das alte Bauwerk abgerissen. Dafür muss der Abschnitt zwischen Würzbach und Zweibrücken für eine Woche gesperrt werden. Deshalb ändern sich auf der Strecke Saarbrücken – Zweibrücken – Pirmasens (RB 68) die Zugfahrten bis einschließlich Montag, 2. August. Anstatt der Züge der Linie RB 68 verkehren in diesem Zeitraum zwischen Dellfeld und Würzbach Busse.

Die DB Regio weist darauf hin, dass die Fahrtzeiten der Busse von denen der Züge abweichen. Die Fahrzeiten der Züge zwischen Saarbrücken Hbf und Würzbach werden an die Fahrzeiten der Busse angepasst. Anstelle der RB 12901 (5.15 Uhr ab Würzbach) fährt ein weiterer Bus von Pirmasens Hbf bis Würzbach. Dieser Bus fährt um 4.33 Uhr in Pirmasens Hbf ab, um in Würzbach den Anschluss an den planmäßigen Zug nach Saarbrücken Hbf um 6.08 Uhr sicherzustellen. Die Regionalbahn 12930 (planmäßig 16.24 Uhr ab Saarbrücken Hbf) fällt von Saarbrücken Hbf bis Zweibrücken Hbf aus.

Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen. Die DB Regio weist darauf hin, dass die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen aus Platzgründen nicht möglich ist. Die geänderten Fahrpläne können im Internet abgerufen werden.