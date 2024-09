Bei der Regionalbahn 68 von Saarbrücken nach Pirmasens kommt es am Mittwoch zu mehreren Ausfällen. Wie die Deutsche Bahn auf dem Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mitteilte, fallen die Züge mit Abfahrt in Saarbrücken um 10.07 und 13.06 – Ankunft in Pirmasens um 11.26 beziehungsweise 14.26 – sowie der Zug mit Abfahrt in Pirmasens um 11.32 aus. Gründe hierfür seien der kurzfristige Ausfall eines Fahrzeugs und die Erkrankung von Personal. Die Regionalbahn 68 fährt von Saarbrücken über Zweibrücken nach Pirmasens.