Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Das war eine ganz starke Leistung“, sagte Trainer und Bruder Holger Jung am späten Sonntagnachmittag zur Leistung seiner Schwester Britta. Die 13-jährige Kanutin der Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken hatte nach den deutschen Schülermeisterschaften in Hildesheim Medaillen jeder Couleur in der Tasche.

150 Slalomkanuten stritten auf der dortigen Wildwasserstrecke an der Bischofsmühle um die DM-Titel in den Altersklassen B (10 bis zwölf Jahre und A (13 bis 14 Jahre). Britta Jung