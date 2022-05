Am kommenden Freitag, 20. Mai, gibt es im Pirmasenser Livemusik-Club Lager 14 eine neue Auflage der Reihe „Lager 14 in Concert“. Mit der Band B.I.R.D. aus Hauenstein soll an das bekannte Musikfestival Woodstock erinnert werden.

Die 1960er und 1970er Jahre waren eine aufregende Zeit. Die einst von San Francisco ausgehende Hippie-Bewegung befand sich auf ihrem Höhepunkt; die Musik war neu und höchst innovativ. Ikonen wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, die Beatles und The Doors befanden sich auf ihrem kreativen Zenit. Genau dieses Lebensgefühl wollen die Macher des Lager 14 für eine Nacht zurückholen.

Hierzu wurde die Hauensteiner Psychedelic- beziehungsweise Krautrockband B.I.R.D. engagiert. Diese Formation hat sich seit ihrer Gründung 2015 einen sehr guten Namen erspielt. Ganz der Musik der erwähnten Jahrzehnte verfallen, gilt ihre Leidenschaft legendären Künstlern wie Frumpy, Birtha, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Peter Frampton und Jimi Hendrix.

Zurück ins wilde 1969

B.I.R.D. erschafft aus diesen Einflüssen einen eigenen, neuen und zugleich klassisch-eingängigen Mix aus Blues, Rock ’n’ Roll, Psychedelic und Krautrock. Leadsängerin Katrin „Katz“ Graf, die Gitarristen Philipp Graf und Marko Burkhart, Bassist Jonas Jenet, Otto Ritter am Keyboard sowie Drummer Timo Greiner schaffen es, ein mehrstündiges, exzessives Programm auf die Beine zu stellen, bei dem der Zuschauer in das wilde Jahr 1969 zurück katapultiert wird, sozusagen „back to Woodstock“. Die sechs Musiker haben bei ihren bisherigen Auftritten in Pirmasens in der Rockkneipe Schwemme sowie im Z1 bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sie auf der Bühne ein absolutes Erlebnis sind.

Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Jeder Besucher, der in Hippie-Kleidung erscheint, wird mit einem Freischnaps seiner Wahl belohnt. Mehr Infos gibt’s bei Facebook.