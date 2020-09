Zeugen für einen Wiesenbrand am Samstagnachmittag sucht die Polizei. Der Brand oberhalb des Jugendheims Maria Rosenberg war gegen 15.30 Uhr gemeldet worden. Die örtliche Feuerwehr war laut Polizei mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann vor Ort und konnte verhindern, dass das Feuer auf den nahe liegenden Wald übergriff. Etwa 30 Quadratmeter Wiese brannten ab. Die Brandursache ist ungeklärt, weshalb auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach unter der Telefonnummer 06333/927-0 oder per E-Mail unter piwaldfischbach@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.