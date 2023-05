Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob Pfeffer, Curry, Chili, Paprika, Kräuter oder Salz: Das Sortiment des Gewürz-Express in Pirmasens reicht von außergewöhnlichen Sorten bis hin zu Altbewährtem. Rund 170 Produkte bietet der Familienbetrieb in seinem Onlineshop an. Und die Auswahl wächst durch selbst kreierte Mischungen stetig weiter.

Klaus, Sylvia und Marco Apfelbacher heißen die Menschen hinter dem Gewürz-Express, die ihre Kunden mit immer neuen Aromen versorgen. Egal ob Fleisch, Fisch oder Gemüse: Das