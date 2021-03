Ein weiterer Senior in der Südwestpfalz ist an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung gestorben. Nach Auskunft der Kreisverwaltung handelt es sich um einen Mann zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Es ist die 123. Person, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben ist.

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag zwölf weitere Corona-Fälle gemeldet, davon vier in Pirmasens und zwei in Zweibrücken. Betroffen sind auch vier Verbandsgemeinden: Dahner Felsenland (2 neue), Rodalben (1), Waldfischbach-Burgalben (2) und Zweibrücken-Land (1). Zwei Pirmasenser und der Erkrankte aus der VG Zweibrücken-Land waren als Kontaktpersonen bereits in häuslicher Quarantäne.

Das Landesuntersuchungsamt (Lua) stuft den Kreis mit einer Inzidenz von 80 ebenso wie Pirmasens (127) als Risikogebiete ein. Zweibrücken (47) liegt in der Gefahrenstufe orange. Im Bezirk des Gesundheitsamts Südwestpfalz gelten derzeit 323 Corona-Fälle als aktiv, 43 weniger als am Vortag.

