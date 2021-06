Rund 6000 Euro wird die Korrektur der Frostschäden kosten, die im Winter an dem Mosaik der Felsentreppe entstanden sind. Wer den Schaden bezahlt, sei noch offen, teilte Lina Klug von der Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Wie berichtet, hat das Werk der in Hinterweidenthal lebenden Isidora Paz-Lopez den strengen Winter nicht schadlos überstanden. Im oberen Bereich platzten mehrere Kacheln ab. Die Künstlerin habe die Schäden bereits begutachtet und arbeite in ihrem Atelier an den Vorbereitungen für die Reparatur, so Klug. Die aus Fliesenteilen gefertigten Mosaike sollten eigentlich frostsicher sein, was die Kacheln sowie die Befestigung betrifft. Die extrem niedrigen Temperaturen im Februar waren jedoch für einige Kacheln im oberen Bereich, wo es offenbar besonders kalt wurde, zu viel. Die schadhaften Teile sollen komplett aus dem Mosaik entfernt und durch neue, temperaturresistentere Kacheln ersetzt werden, kündigte die Pressesprecherin an. Wie die Kosten von rund 6000 Euro bezahlt werden, sei noch nicht geklärt.

Isidora Paz-Lopez hatte den Betontreppenturm der Felsentreppe 2019 komplett mit einem Mosaik versehen, für das Künstler aus der ganzen Welt Teilstücke mit Vögeln lieferten. 60.000 Euro hatte das Projekt gekostet. 50.000 Euro davon hat die Rheinberger-Stiftung bezahlt. Die Installation wurde im Dezember 2019 eingeweiht und sorgt seitdem für großes öffentliches Interesse und überregionale Resonanz in den Medien.

Auch deshalb war der Künstlerin Folgeaufträge in Aussicht gestellt worden. Zurzeit laufen laut Klug letzte Abstimmungsgespräche für weitere Mosaike in der Stadt. Wo die genau sein werden, ist noch nicht bekannt. „Sollte sich weiterhin alles positiv entwickeln, dann wird die Künstlerin wieder mit einem einzigartigen Motiv überraschen, so wie sie es schon an der Vogeltreppe getan hat“, versichert Lina Klug.