Die SG Leimen/Merzalben ist Ü50-Meister des Südwestdeutschen Fußballverbands. Nun geht die Reise weiter.

Die Spielgemeinschaft von TuS Leimen und FC Gräfenstein Merzalben schlug am Samstag im Finale in Altrip den VfR Frankenthal durch einen Treffer von Andreas Langner mit 1:0. Langner hatte bereits in der Gruppenphase die Tore zu den 1:0-Siegen gegen den VfB Bodenheim und den SV Katzweiler erzielt. Das 2:0 im dritten Gruppenspiel gegen die SG Hoppstädten-Weiersbach resultierte aus einem Treffer von Markus Fath und einem Eigentor. Das letzte Vorrundenmatch gewann der Vertreter des Kreises Pirmasens/Zweibrücken gegen die SG Rheinzabern/Jockgrim/Neupotz durch zwei Tore von Fath und einen Treffer von Albert Gomille gar mit 3:0. Die SG Leimen/Merzalben ist damit für die Regionalmeisterschaft am 28. Juni im saarländischen Riegelsberg qualifiziert. Dort spielt sie dann gegen die Meister des Rheinlands und des Saarlands um ein Ticket zur deutschen Ü50-Meisterschaft in Berlin.