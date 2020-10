Die Feuerwehr hat am frühen Freitagmorgen einen Verletzten mit einer Drehleiter aus seiner Wohnung in der Schulstraße geholt. Wegen seiner Verletzungen konnte er die Tür nicht selbst öffnen. Deshalb wurden neben dem Rettungsdienst die Waldfischbacher Polizei und die Feuerwehr hinzugezogen. Die Wehrleute öffneten die Wohnungstür, berichtet die Polizei. Weil das Mehrfamilienhaus so eng ist, holten die Einsatzkräfte den Verletzten mit der Drehleiter aus dem Haus. Danach wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.