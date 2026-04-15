Der Wasgaucup hat sich verändert. Die beliebte Laufserie umfasst nun neun Rennen, so viele wie noch nie. Es gibt eine neue Veranstaltung zum Auftakt am Sonntag.

Gleich zum Auftakt des Wasgaucups 2026 am kommenden Sonntag erwartet die Teilnehmer eine Premiere. „Seehof-Trail Lakes & Hills – so heißt der neue Lauf, den Dirk Eichberger, Bürgermeister von Erlenbach am Berwartstein und ambitionierter Trailläufer, zusammen mit der neu gegründeten Laufabteilung des FC Erlenbach kreiert hat. Das Hauptrennen über 10,4 Kilometer ist mit 350 Höhenmetern gespickt.

Gemeinsam mit dem Hauptlauf wird um 10 Uhr am Seehof-Kiosk auch die Kurzstrecke (5,9 Kilometer, 250 Höhenmeter) gestartet. Von dort geht es auf einem Zickzack-Pfad hoch zum Schniddelfels und zum Grünberg, dieser wird umrundet, bevor man zu dem Badeweiher zurückkehrt, auf der gegenüberliegenden Seeseite hoch zum Breitenberg in Richtung Hirzeck und durchs Hainbuchental wieder hinab zum Seehof läuft. Die letzten eineinhalb Kilometer sind dann eben. „Ein perfekter Saisoneinstieg für Trailläufer jeden Alters“, heißt es in der Ausschreibung.

Heimspiel für Eichberger

Die Strecke kennt Eichberger so gut wie wohl kein Zweiter, denn es ist das Trainingsareal des 51-Jährigen, der aus Bad Bergzabern stammt. Er selbst wird bei der Premiere nicht starten, weil er zu sehr in die Organisation eingebunden ist. Insgesamt werden rund 40 Helfer im Einsatz sein.

„Wir haben die Strecke in den vergangenen Tagen top präpariert“, berichtet Eichberger. Schmunzelnd verspricht er: „Es wird ganz sicher einen Streckenrekord geben.“ Es ist ja eine Premiere. Vor allem hoffen die Verantwortlichen auf rege Zuschauer-Resonanz. Im Bereich des Seehofs können Interessierte sämtliche Läufer auf allen Strecken und den Zieleinlauf aller Wertungen beobachten.

Der 2000-Meter-Jugendlauf (Jahrgänge 2013 bis 2020) um den Seehof startet um 9.30 Uhr, der 400-Meter-Bambinilauf (Jahrgang 2018 und jünger) um 9.15 Uhr. Duschen und Umkleiden sind auf dem Campingplatz „Am Berwartstein“ etwa 400 Meter vom Seehof entfernt vorhanden. Bisher haben sich 66 Männer und 20 Frauen für den Hauptlauf angemeldet. Erfahrungsgemäß entscheiden sich viele Läufer erst kurzfristig zu einer Teilnahme. „Das ist bis eine halbe Stunde vor dem Start möglich“, informiert Eichberger. Er hofft auf insgesamt 200 Starter in den vier Wettbewerben: „Damit wären wir sehr zufrieden.“

Dreyer und Schrader Vorjahressieger

Im Vorjahr gewann der Hauensteiner Tobias Dreyer zum zweiten Mal in Folge die Wasgaucup-Gesamtwertung vor Lars Holder aus Hinterweidenthal und dem Kollweilerer Alexander Barnsteiner. Bei den Frauen siegte Franziska Schrader vom Salzwoog vor der Kaiserslautererin Natascha Hartl und der Kandelerin Pia Winkelblech.

In die Wertung kommt derjenige, der mindestens fünf der neun Läufe absolviert. Auch bei der 5000er-Wertung müssen fünf Läufe gefinisht werden, um in die Wertung zu kommen. Sind mehr Läufe gemacht, werden die schlechtesten Ergebnisse gestrichen. Gewertet werden die Nettozeiten. Die jeweiligen Wertungspunkte werden in Relation zum schnellsten Läufer ermittelt. Der Sieger eines Laufs bekommt 300 Punkte.

Das zweite Wasgaucup-Rennen ist am 9. Mai der „Lemberger Laufspaß“. Wiederbelebt ist der Hauensteiner Shoeworker-Trail, der für den 8. August terminiert ist. Der Hohenberg-Trail in Birkweiler gehört dieses Jahr nicht zum Programm.