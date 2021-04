Der Wasgau-Mountainbike-Marathon trotzt der Corona-Pandemie: Am Samstag startet die 26. Auflage des Großereignisses. Das Rahmenprogramm entfällt aber komplett. Und die sportlichen Aktivitäten finden unter Einschränkungen statt. Start und Ziel ist in diesem Jahr nicht die Freizeithalle, sondern das Gelände des SV Lemberg.

Von 9 bis 11 Uhr wird auf einer der drei Strecken gestartet: 30 Kilometer mit 300 Höhenmetern, 60 Kilometer mit 650 Höhenmetern oder 90 Kilometer mit 950 Höhenmetern. Alle 999 Startplätze sind bereits vergeben. Kurzfristige Anmeldungen sind daher nicht mehr möglich.

Buff statt T-Shirt im Paket

„In diesem Jahr ist irgendwie alles anders“, ist auf der Homepage des Veranstalters zu lesen. Der Wasgau-Bike-Marathon kommt diesmal als Light-Version daher, „#WASImal anders“ nennen das die Veranstalter. Dazu gehört, dass nicht in Gruppen gestartet wird, sondern jeder einzeln losfährt. Und corona-bedingt haben die Veranstalter das normalerweise im Starterpaket enthaltene T-Shirt durch einen Mund-Nasen-Schutz, ein sogenanntes „Buff-Tuch“, ersetzt. Der Buff muss beim Start auch angezogen werden.

Drei neue Strecken

Auf dem Trail selbst ist das Tragen des Schutzes dann nicht mehr notwendig. Verpflegungsstellen sind nicht eingerichtet. Verpflegung können sich die Teilnehmer im Start- und Zielbereich. Auch duschen ist diesmal nicht möglich. „Auf der 60er Strecke wird einmal Wasser in Einwegflaschen gereicht“, informiert Jens Becker, der für die Streckenauswahl mitverantwortlich ist. Das Team der Radsportabteilung des SV Lemberg hat auch in diesem Jahr wieder alle drei Streckenführungen neu kreiert.

Gleich nach dem Start werden die Teilnehmer aller Strecken auf einen imposanten Singletrail in Richtung Langmühle starten. „Schön steil runter“, sagt Becker. Ein Singletrail bezeichnet einen Pfad, der so schmal ist, dass man nicht zu zweit nebeneinander fahren kann. Becker fügt hinzu: „Danach entzerrt sich das Feld bei einem Anstieg. Hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen.“ Es geht weiter über den Radweg in Richtung Lemberg zum Vogellehrpfad Lemberg.

Die Wetterprognose sagt Temperaturen im zweistelligen Bereich vorher und vor allem keinen Regen. „Der Boden wird sehr griffig, die Trails werden gut zu fahren sein. Ideale Bedingungen also“, freut sich Becker.

Viele Debütanten am Start

„Die ganze Veranstaltung ist vor allem wegen der Umsetzung des aktuellen Hygienekonzeptes mit heißer Nadel gestrickt“, informiert der Veranstalter, Markus Appelmann. Die Rückmeldung der Teilnehmer sei aber trotz eines nicht existenten Rahmenprogrammes durchweg positiv. Vor allem freut es Appelmann, dass unter den 999 Startern viele Debütanten sind. „Die Strecke ist auch gigantisch. Der Singletrail-Anteil beträgt mehr als 50 Prozent, wo sonst gibt es das noch?“, sagt Appelmann im RHEINPFALZ-Gespräch.