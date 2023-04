Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Limerick ist in der Südwestpfalz ein bekannter Name. Die 1978 in Pirmasens gegründete Deutschrock-Band machte vor allem in der 1980er-Jahren von sich reden. Nach ihrer Auflösung sind Limerick seit 2013 wieder aktiv. Ihr Debüt-Album „On Tour“ wird am kommenden Freitag als CD neu veröffentlicht. Die RHEINPFALZ hat mit Bassist Gunnar Henges über die Hintergründe gesprochen.

Limerick agierte einst auch als Vorgruppe von Stars wie Climax Blues Band, Wishbone Ash, Kim Wilde oder Speedy und absolvierte diverse TV- und Radio-Auftritte. 1984 lösten