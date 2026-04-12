Am Montag, 13. April, sind einige Dienststellen des Polizeipräsidiums Westpfalz telefonisch zeitweise nicht erreichbar. Zwischen 11 und 13 Uhr kann es wegen Wartungsarbeiten zu Ausfällen der Amtsleitungen kommen. Der Notruf 110 funktioniert weiterhin. Betroffen sind die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, die Polizeiinspektionen Kusel und Lauterecken, die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, die Dienststellen in Pirmasens und Enkenbach-Alsenborn, das Behördenhaus in der Kaiserslauterer Logenstraße, das Haus des Jugendrechts, die Zentrale Prävention (Beratungszentrum) sowie die Pressestelle.