Zwei Flächenbrände im Bereich des Aussichtspunkts Am Mühlköpfchen hielten am Montagnachmittag die Feuerwehr Waldfischbach-Burgalben in Atem. Wie der für die Pressearbeit der Verbandsgemeinde-Feuerwehr verantwortliche Arno Bohl mitteilte, ging am Montag um 14.12 Uhr der erste Alarm ein. Am Mühlköpfchen brannten auf einer Fläche von 50 Quadratmetern Wald und Unterholz. Angefacht durch den starken Wind, breitete sich der Brand im Unterholz aus. Die mit drei Fahrzeugen und 14 Mann ausgerückte Löscheinheit Waldfischbach-Burgalben konnte das Feuer relativ schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die in Bereitschaft stehenden Kräfte der Nachbargemeinden mussten nicht eingesetzt werden. Um 16.38 Uhr wurde die Feuerwehr zum zweiten Mal zum Mühlköpfchen gerufen. Diesmal brannte es an einer anderen Stelle. Auch hier konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Polizei war an der Einsatzstelle und hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufmerksame Anwohner hatten die Brände bemerkt und rechtzeitig die Feuerwehr alarmiert, bevor größerer Schaden entstand.