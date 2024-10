Mit Wölfling-Haushaltswaren schließt einer der letzten alteingesessenen Einzelhändlern in der Innenstadt. Heiner Wölfling geht in Ruhestand und konnte keinen Nachfolger finden. Am 31. Oktober startet der Räumungsverkauf, Ende Januar ist dann Schluss. Ganz mit der Arbeit aufhören will Wölfling aber nicht.

Das 175-jährige Bestehen im vergangenen Jahr wollte er unbedingt noch feiern, erzählt der 66-jährige Einzelhändler. 2024 sollte