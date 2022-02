Die VR-Bank Südwestpfalz dünnt ihr Filialnetz weiter aus. Die Einschnitte betreffen das Zweibrücker Land am stärksten. Die Hornbacher Filiale wird zum 1. April zum Automaten-Standort herabgestuft, Mitarbeiter und Kunden sollen dann nach Zweibrücken wechseln. Die VR-Bank gibt zudem zum 28. Oktober den Standort Rieschweiler-Mühlbach auf; hier sollen Mitarbeiter und Kunden nach Thaleischweiler gehen. Ob Automaten in Rieschweiler erhalten bleiben, steht laut den Bankvorständen Paul Heim und Michael Knecht noch nicht fest. Der Automaten-Standort am Cap-Markt in Thaleischweiler wird zum 30. November mit der Filiale in der dortigen Bahnhofstraße zusammengelegt; der Mietvertrag der Immobilie am Cap-Markt läuft aus.

Bitscher Straße: Nur noch Automaten

In der Bitscher Straße in Pirmasens gibt es ab 1. März keinen Schalterbetrieb mehr, nur noch Automaten, doch ist nach Terminabsprache Beratung vor Ort möglich. An anderen Standorten ändern sich die Schalteröffnungszeiten: In der Zweibrücker Hauptstelle, in Rodalben, Thaleischweiler und Vinningen ist ab 1. März nur noch montags bis mittwochs von 8.15 bis 12.15 Uhr geöffnet, donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr und freitags von 8.15 bis 13 Uhr. Diese reduzierten Zeiten gelten ab 4. April auch in Waldmohr und Rieschweiler. Die Öffnungszeiten in der Pirmasenser Hauptstelle in der Alleestraße bleiben wie bisher: montags bis mittwochs von 8.15 bis 12.15 und 13.30 bis 17 Uhr, ebenso donnerstags, allerdings bis 18 Uhr, und freitags von 8.15 bis 13 Uhr.

Die Bank begründete die Einschnitte am Freitag wie folgt: Man wolle Kosten senken, die Digitalisierung vorantreiben und die Bank „in eine gesunde Zukunft führen“. Zudem nutzten Kunden den Schalterbetrieb immer weniger, dafür verstärkt Beratung sowie Kundenservice via Telefon und Internet. In diesem Zusammenhang stellt die Bank in der Zweibrücker Hauptstelle sowie an den Standorten Waldmohr und Rodalben Videokabinen auf, in denen sich die Kunden ab April beraten lassen können. Laut Heim und Knecht investiert die Bank rund 40.000 Euro pro Kabine. Die Kunden können dann mit einem der acht dafür geschulten Mitarbeiter sprechen, die in Rodalben angesiedelt sind.

Die VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken zählt 158 Mitarbeiter plus elf Auszubildende sowie 49.300 Kunden, von denen knapp 15.700 auch Mitglieder der Genossenschaftsbank sind. sbn