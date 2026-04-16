Die Pfälzer Wandermusikanten und darüber, wie heute zu diesem Thema geforscht wird, sind Inhalte eines Vortrags, den der Historische Verein Pirmasens organisiert.

Der Historische Verein Pirmasens lädt zu einem Vortrag von Barbara Schmidt vom IPGV (Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern) ein. Thema des Abends ist „Pfälzer Wandermusikanten – Einblicke in die Geschichte und die aktuellen Forschungsmöglichkeiten am IPGV“.

Barbara Schmidt, zuständig für den Bereich Migrationsgenealogie am IPGV, widmet sich in ihrem Vortrag der faszinierenden Geschichte der Pfälzer Wandermusikanten, die sich im 19. Jahrhundert aus wirtschaftlicher Not heraus in der Westpfalz entwickelte. Musiker aus zahlreichen Dörfern rund um Kusel schlossen sich zu reisenden Kapellen zusammen und traten weltweit auf – von England über die USA bis nach Brasilien, Russland oder China.

Familien in der Heimat unterstützt

Bereits als Kinder wurden die sogenannten „Osterbuben“ in die Kapellen integriert und erlernten das Musizieren, um später mit auf Tournee zu gehen. Die Kapellen, geführt von erfahrenen Kapellmeistern, zeichneten sich durch hohe musikalische Qualität aus und erlangten als „German Bands“ internationale Bekanntheit. Mit ihren Einkünften unterstützten die Musiker ihre Familien in der Heimat maßgeblich.

Bis heute leben viele Nachkommen der Wandermusikantenfamilien in der Westpfalz, insbesondere in Orten wie Jettenbach oder Mackenbach. Seit einigen Jahren wird das Thema am IPGV wissenschaftlich bearbeitet.

Info

Der Vortrag findet am Montag, 27. April, 19.30 Uhr im Carolinensaal in Pirmasens statt. Der Eintritt ist frei.