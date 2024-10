Der Syrer Mohammed Mahmoud und sein Sohn Mohannad haben diese Woche in der früheren Douglas-Filiale in der Hauptstraße ihr erstes Schuhgeschäft in Deutschland eröffnet. Mohannad Mahmoud hatte zuvor in den Räumen ein Spielwarengeschäft betrieben.

Die Familie Mahmoud stammt aus Damaskus und ist vor dem Krieg in Syrien