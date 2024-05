Der Dauerregen setzte Pirmasens und der Umgebung am Freitag ziemlich zu. Die Feuerwehr bekam im Laufe des Tages mehr und mehr Arbeit durch die Wassermassen. In der Nacht auf Freitag hatte es laut der Stadt Pirmasens 41,5 Liter pro Quadratmeter geregnet, aber bis auf vereinzelt umgestürzte Bäume sei es zu keinen größwewn Schäden gekommen. Zeigte sich Stadtfeuerwehrinspektor Karl-Heinz Bär am Freitagvormittag noch recht entspannt, sorgte der anhaltende Regen am Nachmittag für immer mehr Einsätze. Dabei musste die Pirmasenser Feuerwehr immer öfter ausrücken. Gründe waren unter anderem vollgelaufene Keller und ein umgestürzter Baum. Ein Hangrutsch sorgte außerdem für eine Straßensperrung zwischen Winzeln und der Eichelsbachermühle. Überlaufende Bäche wurden dabei ebenfalls zum Problem für die Einsatzkräfte. Gegen 16.30 Uhr gab es außerdem eine amtliche Warnmeldung wegen extremer Wassermassen, die den Bereich Niedersimten und Eichelsbachermühle erreichen könnten. Der Bahnverkehr zwischen Pirmasens und Kaiserslautern musste am Nachmittag unterbrochen werden. Die Bundespolizei bestätigte auf Anfrage, dass ein Baum zwischen Schopp und Waldfischbach auf die Gleise gefallen war.

Mehr zum Unwetter lesen Sie in unserem Liveblog.