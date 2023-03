Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Monatelang bereitete sich Viktoria Meyer aus Clausen auf den großen Frühjahrsmarathon in Hamburg vor. Dann gab es die Absage wegen der Pandemie. Die 34-jährige Bundespolizistin wollte aber nicht auf ihr Lauferlebnis verzichten. Was tun? Sie organisierte kurzerhand einen mit den Corona-Regeln konformen Marathon in ihrer Heimat und nannte ihn den „Hawethon“.

„Hawethon“ heißt der rund 42 Kilometer lange Lauf, weil er an dem Wochenende stattfindet, an dem man sonst in Clausen das Hawefest feiert. Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag