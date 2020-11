Die Polizei vermutet einen Wilderer in Waldfischbach-Burgalben. In der Nähe der Gemeinde ist einem Zeugen am Samstagabend gegen 22 Uhr ein weißes Auto mit einem Tragekasten am Heck aufgefallen, so die Polizei. In dem Kasten sollen sich, gut sichtbar, vier tote Wildschweine befunden haben. Laut Jagdpächter besteht der Verdacht, dass die Tiere gewildert wurden. Wer weitere Beobachtungen in Zusammenhang mit der mutmaßlichen Jagdwilderei gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.